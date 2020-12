Silvester: Anketa o najtradičnejšiu rodinu

Agentúra Konferencie prísľubov Slovenska organizuje už XX-tý ročník súťaže o najtradičnejšiu rodinu na Slovensku i v zahraničí. Tu je prehľad kandidátov:

1. Raper Robko zo skupiny “Sme R”. Bývalý vševedúci sa vysvietil svojou angažovanosťou a vytvorením špeciálnej pozície osobnej asistentky Márie s medzinárodnými konexiami na ľudí, ktorých by závidel aj Pablo Escobar. Pán Robko si s radosťou posadí aj mladé dievky do lona, čo je tradičným rodinným znakom popredného politika. Bežne to robí napr. Angela Merkelová, ktorá sa ako vydatá dáma pravidelne usádza do lona mladých mužov. O Robkovom najhorúcejšom výstrelku sa však možno vôbec nedozvieme.

Robko to dotiahol až na titulku

2. Ľadový folklórny spevák Marianko z “Ľadovej straky Strašné Slovensko”, ktorý sa priznáva ku kresťanským hodnotám a slabosti na neplnoleté tínedžerky, ktoré niekedy aj otehotnejú.

3. Metalista Borisko zo skupiny “Sme Hárem” (po maďarsky, “Sme több mint három”), ktorý sa v minulosti zúčastnil pochodu “Hrdí na rodinu”, pričom na tú svoju s desiatimi ženami a jedenástimi deťmi môže byť ozaj hrdý. Okrem toho stíhal tajne dopisovať si aj s transrodovými osobami a volavkou Alenou Zs., či s chovankyňou z ‘Čistého dňa’.

4. Rocker Andrejko zo “Slovenskej národnej hanby” (keďže všetci ich ministri boli namočení vo finančných kauzách). Andrejko sa tiež netajil láskou k tradičným hodnotám, Putinovi a Rusku, pochodu ‘Hrdí na rodinu’ a zhodou okolností aj on si písaval s volavkou Alenou Zs.

V medzinárodnom kontexte sa ankety zúčastnili títo traja kandidáti:

1. Americký konzervatívec a vyznávač tradičných hodnôt, raper Donald T., ktorý sa vyfotí s Bibliou v ruke a na druhej strane, ako ženatý obchytkával iné ženy “na zakázanych územiach” a momentálne čelí 19 obvineniam zo sexuálneho obťažovania.

Pán Donald s Bibliou

2. Do čestnej kategórie zaraďujeme aj tradičného ruského ‘cára’, metalistu Vladimíra P., ktorému sexuálne avantúry nie sú cudzie ani v súčasnosti, keďže sa spomínajú prinajmenšom dve milenky (napr. táto a táto), s ktorými má nemanželské deti.

3. A do najtradičnejšej trojici sa pripísal aj maďarský ski-gitarista a “orbánca” tradičných hodnôt, József Sz., ktorý sa aktívne angažoval v prepísaní ústavy umožňujúcej diskrimináciu sexuálnych menšín, pričom gay párty boli jeho tajným ohnivým strojom.

Vážení, tak neváhajte,

do tejto ankety sa zapájajte!

Všetko sú to ultra-tradičné rodiny,

až z toho praskajú kostolné hodiny.

Hlasujte, kým je ešte čas,

na zdravie, a o rok sme tu zas!